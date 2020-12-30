Политический кризис в Белоруссии сохранится, президенту Александру Лукашенко предстоит решать сложные проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин

По словам эксперта, протесты в Белоруссии «уходят вовнутрь», не зря новый их этап назвали «партизанской войной».

Лукашенко обвинил оппозицию в попытках уничтожить Белоруссию © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Лукашенко предстоит непростой год. Ему надо будет, с одной стороны, отказаться от власти, а с другой — сохранить эту власть», — резюмировал Мухин.

При этом он отметил, что не представляет, как белорусскому президенту удастся пройти между этими Сциллой и Харибдой, не потеряв лицо и суверенность.

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««партизанская война»

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