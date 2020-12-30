По словам эксперта, протесты в Белоруссии «уходят вовнутрь», не зря новый их этап назвали «партизанской войной».
Политолог также заявил, что инициаторы протестов настроены на долговременную осаду Белоруссии, и ситуация, по его мнению, похожа на осаду Смоленска поляками в начале 17 века.
«Лукашенко предстоит непростой год. Ему надо будет, с одной стороны, отказаться от власти, а с другой — сохранить эту власть», — резюмировал Мухин.
При этом он отметил, что не представляет, как белорусскому президенту удастся пройти между этими Сциллой и Харибдой, не потеряв лицо и суверенность.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
««партизанская война»
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