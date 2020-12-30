Генеральный директор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников дал интервью изданию Украина.ру, где рассказал, смотрят ли на Украине его канал, в том числе программу «Украина, которую мы любим», которая, по задумке авторов, должна объединить народы

«Однозначно "Спаса" официально на Украине нет. Однозначно "Спас" неофициально на Украине есть. Когда мы приехали в один из монастырей снимать, матушка-игуменья сказала: "Так вы откуда, с Первого канала?" — "Нет, мы со "Спаса". "Так он у меня на первой кнопке!" — ответила матушка на Украине!» — рассказал Корчевников.

Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях

Корчевников подчеркнул, что контент канала, в том числе программу «Украина, которую мы любим», смотрят не только на Украине, но и в других странах СНГ, а также в Европе и США.

Проект «Украина, которую мы любим» выходит на российском телеканале «Спас». Первый выпуск появился на сайте канала 28 ноября 2020 года, пока зрители могут посмотреть пять программ. Редакция обещает выпускать новый эфир каждую субботу.

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