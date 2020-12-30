«Налоговый майдан» в Киеве продолжается в форме дежурства, на которое заступают предприниматели из разных городов. ФОПы жалуются на равнодушие киевлян и опасаются, что перед Новым годом площадь зачистят при помощи «титушек». О такой угрозе 30 декабря сообщил в очередном стриме лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич

По его словам, сейчас на майдане дежурят представители Черкасской области. Обстановка спокойная, неподалеку от протестующих находятся представители полиции диалога, бойцы спецподразделений МВД и сотрудники СБУ.

Пока без чрезвычайных происшествий, рассказал лидер протестов, но добавил: есть определённые опасения.

«Поступает к нам информация, что хотят нас тут "титушками" позабавить, хотят сделать всё, чтобы до Нового года мы тут не достояли», — сказал Доротич, выразив надежду на то, что «Бог не этого допустит и ума всё-таки добавит руководителям из правоохранительных органов».

«Потому что всё-таки не хотелось бы жёсткого противостояния в канун Нового года. Потому мы держим стратегическое место», — отметил Доротич.

ФОПы (ФОП — украинская аббревиатура, переводимая как «физическое лицо — предприниматель») обижаются на киевлян за пассивность. Одна из участниц пикета пожаловалась, что столичные предприниматели, с кем ей довелось пообщаться, были на майдане «один раз», а некоторые даже требуют от протестующих не перекрывать дороги.

«Киевляне, я хочу до вас достучаться. Мы отбиваемся за всех за вас. Мы стоим не за себя, а стоим за всех», — обратилась она к предпринимателям столицы.

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«Я не знаю, как научить украинцев быть дружными и бороться сообща за наши права и свободы. Потому мы «хохлы» для многих, потому что, к сожалению, мы нацией всё никак не стали и почему-то не становимся», — сказал он, призвав всех ФОПов приезжать на майдан и защищать себя.

Доротич напомнил, что власти повысили тарифы, и сказал: «Может, хоть тарифы вас как-то расшевелят». Он снова подчеркнул, что пока стоит «Налоговый майдан», сохраняется надежда на отмену планируемого на январь локдауна. По словам Доротича, есть информация, что принятое Кабмином решение будто бы готовятся пересмотреть.

Протесты ФОПов начались со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. После этого появились лозунги «Зелю — геть!». Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «Налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся представители «SaveФОП».

Однако правоохранители не дали разбить палаточный лагерь, протестующих на площади не очень много. По мнению экспертов, пока нет достаточных оснований полагать, что «Налоговый майдан» перерастёт во что-то более существенное.

«Налоговый майдан» ждёт Зеленского и требует проведения внеочередной сессии Рады © REUTERS, Gleb Garanich Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру отметил, что «предприниматели выдвинули, так сказать, узкоспециализированные лозунги, которые интересны именно им, ФОПам». Отсюда и слабая поддержка протестов со стороны других слоев населения, которым в условиях социально-экономического кризиса приходится гораздо хуже, чем предпринимателям.

«Можно сказать, что эти протесты ФОПов только ещё раз подтвердили, что сейчас — каждый сам за себя», — сказал Слободчук.

Напомним, главные требования ФОПов к власти — отмена обязательного введения кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 декабря законы об отсрочке введения кассовых аппаратов (регистраторов расчётных операций) для малого бизнеса на один год, но ФОПов это не успокоило, они называют это «отложенной смертью».

По данным Офиса президента Украины, в настоящее время в стране зарегистрированы около 1,8 млн предпринимателей.