Турецкие «Байрактары» сыграли определенную роль в нагорнокарабахском конфликте, но в Донбассе ситуация совершенно иная. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал гендиректор Центра политической информации политолог Алексей Мухин

По словам политолога, в Нагорном Карабахе силам Азербайджана, включая турецкие беспилотники, противостояло устаревшее вооружение Армении, поэтому можно говорить, что «Байрактары» сыграли свою роль в этом конфликте.

«На Донбассе ситуация принципиально иная, не думаю, что "Байрактары" сыграют определяющую роль. Поэтому если украинские власти надеются на них как на панацею, то совершенно напрасно», — сказал Мухин.

Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию между сторонами были подписаны рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.