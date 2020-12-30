По словам политолога, в Нагорном Карабахе силам Азербайджана, включая турецкие беспилотники, противостояло устаревшее вооружение Армении, поэтому можно говорить, что «Байрактары» сыграли свою роль в этом конфликте.
«На Донбассе ситуация принципиально иная, не думаю, что "Байрактары" сыграют определяющую роль. Поэтому если украинские власти надеются на них как на панацею, то совершенно напрасно», — сказал Мухин.
Он напомнил, что в свое время Украина получила от США «Джавелины», но нельзя сказать, что ей это как-то помогло.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию между сторонами были подписаны рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.