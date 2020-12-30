Украина готова закупить 1,9 млн доз вакцин производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщили на сайте президента страны 30 декабря

Согласно сообщению Офиса, Минздрав заключил контракт на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19 на территорию Украины в максимально короткие сроки.

Отмечается, что украинский Минздрав вел переговоры о поставках вакцины с сентября 2020 года.

«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне нужно защитить социальные группы в группе риска, и государство точно выполнит эту задачу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вакцина и спецслужбы: Зеленский удивил заявлением © president.gov.ua

Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.

Договор о поставках на территорию Украины заключен с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора, первая партия вакцины (700 тысяч доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в стране-производителе или в других странах.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX.