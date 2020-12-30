Согласно сообщению Офиса, Минздрав заключил контракт на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19 на территорию Украины в максимально короткие сроки.
Отмечается, что украинский Минздрав вел переговоры о поставках вакцины с сентября 2020 года.
«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне нужно защитить социальные группы в группе риска, и государство точно выполнит эту задачу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Офисе отметили, что вакцинировать планируют прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививка будет бесплатной.
Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.
Договор о поставках на территорию Украины заключен с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.
По условиям договора, первая партия вакцины (700 тысяч доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в стране-производителе или в других странах.
Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX.