Согласно сообщению Офиса, Минздрав заключил контракт на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19 на территорию Украины в максимально короткие сроки.

Отмечается, что украинский Минздрав вел переговоры о поставках вакцины с сентября 2020 года.

«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне нужно защитить социальные группы в группе риска, и государство точно выполнит эту задачу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вакцина и спецслужбы: Зеленский удивил заявлением
Вакцина и спецслужбы: Зеленский удивил заявлением
© president.gov.ua
В Офисе отметили, что вакцинировать планируют прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививка будет бесплатной.

Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.

Договор о поставках на территорию Украины заключен с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора, первая партия вакцины (700 тысяч доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в стране-производителе или в других странах.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX.