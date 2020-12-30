Медиум и таролог из Днепра Ольга Стогнушенко ответила на вопросы журналистов о том, что дальше ждет Донбасс и закончится ли в ближайшее время война на юго-востоке Украины. Об этом написал сайт «Наше місто» 30 декабря

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