Активисты белорусской диаспоры в Германии, члены творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь», начали выпускать и выдавать в Берлине альтернативные паспорта страны. Об этом 30 декабря сообщает dw.com

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Обладателями таких «документов» уже стали около сотни человек.

Своеобразное «оформление» происходит у деревянного вагончика с бело-красным флагом, который стал символом протестных движений в Белоруссии. Вагончик альтернативного посольства установлен прямо напротив здания в Берлине, в котором находится официальное дипломатическое представительство Белоруссии.

Один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка оказывает «консульские» услуги в костюме Деда Мороза. На набалдашнике его посоха нарисован исторический герб Белоруссии.

Символический паспорт оформлен в бело-красных-белых цветах. В нем 16 страниц, на которых указаны фамилия, имя и отчество владельца, есть его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Надпись в паспорте гласит, что он годен на протяжении всего времени, «пока владелец документа не поддерживает диктатуру». Символический белорусский паспорт довольно похож на настоящий документ, поэтому организаторы акции предупреждают, что красно-белый паспорт не имеет юридической силы.

«Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», — предупредил Сякерка.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Оппозиционеры с бело-красными флагами считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая после подсчета голосов уехала в Литву.