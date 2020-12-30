Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в новом рейтинге симпатий украинцев, однако его отрыв от конкурентов постепенно сокращается. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, обнародованные 30 декабря

Если бы выборы президента на Украине проходили в середине декабря 2020 года, 53,3% респондентов приняли бы участие и 19,7% скорее проголосовали бы на выборах.

Зеленского готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

Социолог объяснил популярность Путина среди украинцев © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Юрий Бойко (14,7%) и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (13,7%).

Далее идут еще один представитель «Оппоплатформы» Виктор Медведчук (8,7%), глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%), экс-премьер Владимир Гройсман (5,5%), член «Голоса» Сергей Притула (4,1%) и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 до 23 декабря по всей Украине методом личного интервью среди 1,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.