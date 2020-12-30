«В Днепре увековечили печенье. Бронзовый мини-памятник установили на смотровой площадке в парке. Печенье с волнами и надписью "Днепр" стало визитной карточкой города еще полвека назад», — говорится в сообщении.
Полвека назад рецепт легендарного по местным меркам печенья разработала городская кондитерская. В печенье, кроме муки, масла и сахарной пудры, добавляли мед. После распада Советского Союза производство печенья прекратили. Отмечается, что жители города часто вспоминают печенье, называя его таким же символом, как котлета по-киевски или венский кофе.