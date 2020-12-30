Жители украинского Днепра установили памятник печенью, чем увековечили сладость, которая 50 лет назад стала символом города. Об этом 30 декабря сообщает ТСН на своем сайте

Жуткий памятник Аленке снесли после скандала © Скриншот из видео Украина.ру Полвека назад рецепт легендарного по местным меркам печенья разработала городская кондитерская. В печенье, кроме муки, масла и сахарной пудры, добавляли мед. После распада Советского Союза производство печенья прекратили. Отмечается, что жители города часто вспоминают печенье, называя его таким же символом, как котлета по-киевски или венский кофе.