Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал провалом переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины и назвал условия для обращения в международный суд. Его слова прозвучали в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря

По его словам, в результате переговоров не удалось выйти на тот результат, который ожидала Украина. Иранская сторона не выполнила те обещания, которые она давала. Украина не получила технический отчет о катастрофе и не смогла продвинуться в переговорах.

«Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны», — сказал министр.

Boeing опубликовал переписку сотрудников о самолетах 737 MAX © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране. Все они погибли.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета.