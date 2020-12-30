По его словам, в результате переговоров не удалось выйти на тот результат, который ожидала Украина. Иранская сторона не выполнила те обещания, которые она давала. Украина не получила технический отчет о катастрофе и не смогла продвинуться в переговорах.
«Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны», — сказал министр.
По его словам, для подачи иска в суд должны быть исчерпаны все возможности урегулирования конфликта и поддержка других стран жертв катастрофы.
Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране. Все они погибли.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета.