Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил прошение прокуроров отозвать ходатайство об избрании замглавы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 30 декабря сообщает Интерфакс-Украина

Представители обвинения заявили о «возможной необоснованности подозрения». Прокуроры отметили необходимость изучения материалов дела в полном объеме.

«Они говорят, что у них не было времени ознакомиться после передачи дела из НАБУ в СБУ и изменения группы процессуальных руководителей. Из-за этого не могут утверждать, что подозрение было обоснованным», — говорится в сообщении.

Татаров не является коррупционером — Зеленский © пресс-служба президента Украины

Татаров подозревается в причастности к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является экс-депутат Рады Максим Микитась.

Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.