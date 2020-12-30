Представители обвинения заявили о «возможной необоснованности подозрения». Прокуроры отметили необходимость изучения материалов дела в полном объеме.
«Они говорят, что у них не было времени ознакомиться после передачи дела из НАБУ в СБУ и изменения группы процессуальных руководителей. Из-за этого не могут утверждать, что подозрение было обоснованным», — говорится в сообщении.
Татаров и его адвокаты поддержали ходатайство об отзыве подозрения. В суде отметили, что решение обжалованию не подлежит, полный текст объявят 31 декабря.
Татаров подозревается в причастности к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является экс-депутат Рады Максим Микитась.
Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.