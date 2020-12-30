В списке мировых лидеров, которым президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом, нет президента Украины Владимира Зеленского. Список опубликован на сайте главы государства 30 декабря

В поздравлениях в адрес нескольких десятков мировых лидеров Владимир Путин отметил важность сотрудничества с Россией.

Среди глав государств, которым российский лидер направил поздравления, — президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Южной Осетии.

Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Франциск, избранный президент США Джо Байден, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, а также королева Великобритании Елизавета II и премьер Борис Джонсон.

Также Путин поздравил с наступающим праздником лидеров Франции, Сербии, Турции, Сирии, Венгрии, Аргентины, Бразилии и других стран.

Кроме того, президент РФ поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций и бывших глав правительств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского.