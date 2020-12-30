В поздравлениях в адрес нескольких десятков мировых лидеров Владимир Путин отметил важность сотрудничества с Россией.
Среди глав государств, которым российский лидер направил поздравления, — президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Южной Осетии.
Поздравления получили также Папа Римский Франциск, избранный президент США Джо Байден, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, а также королева Великобритании Елизавета II и премьер Борис Джонсон.
Также Путин поздравил с наступающим праздником лидеров Франции, Сербии, Турции, Сирии, Венгрии, Аргентины, Бразилии и других стран.
Кроме того, президент РФ поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций и бывших глав правительств.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского.