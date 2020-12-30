Президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления лидерам Азербайджана и Армении, в которых выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кремля

Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку" Ильхама Алиева отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

«Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях», — говорится в материале.

В документе отмечается, что развитие российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам народов двух государств, «идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе».

Российский лидер также поздравил президента Армении Армена Саркисяна и главу армянского правительства Никола Пашиняна, выразив надежду, что трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом.

«Важно, что мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами», — подчеркнул Путин.