Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, сможет ли религия стать тем объединяющим фактором, который сплотит жителей России и Украины, восстановив отношения между странами

«Самой главной стратегической целью удара 2014 года была душа народа. Не просто единство и экономические, социальные и культурные связи, это все да, но это в этой огромной мишени еще не яблочко. А яблочко — это душа народа, украинцев и русских. Я помню 2014 год, когда я работал как журналист на Майдане, и женщину, которая подошла ко мне, обняла и плакала, и говорила: "Спасите нас, пожалуйста!" И это ее молитва и мольба», — сказал журналист.

Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях

Поэтому, уверен журналист, если веру как самую глубинную связь людей удастся уничтожить, то «план врагов будет реализован». В то же время религия может объединить людей, позволив им справиться с любыми невзгодами.

Напомнить людям, проживающим по обе стороны от русско-украинской границы, что у них есть общего, призвана новая программа телеканала «Спас» «Украина, которую мы любим». Первый выпуск появился на сайте канала 28 ноября 2020 года, пока зрители могут посмотреть пять программ. Редакция обещает выпускать новый эфир каждую субботу.

Передача рассказывает о том, что объединяет, является общим для жителей как России, так и Украины. Редакторы планируют сделать выпуски интересными не только для верующих, но и тех, кто далек от религии с помощью интересных сюжетов и интервью с историками, звездами и общественными деятелями.