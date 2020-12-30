«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" (прозвище радикальных оппозиционеров) продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих деятелей свои специфические представления и понимание политики», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей оппозиционеры призывают к уличным баталиям.
Лукашенко также обвинил оппозиционеров в том, что они распространяют призывы к расправам над сторонниками белорусских властей и их семьями.
«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части — молодежи», — добавил белорусский лидер.
Он не уточнил, какую именно соседнюю страну имеет в виду. При этом ранее Лукашенко предостерегал от повторения в Белоруссии событий, произошедших в соседней Украине, где политическое противостояние после государственного переворота привело к вооруженному конфликту.