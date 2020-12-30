Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию и ее находящихся за границей лидеров в попытках уничтожить государство. Об этом 30 декабря сообщает БелТА

Лукашенко станцевал с незнакомкой на балу © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

Он отметил, что вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей оппозиционеры призывают к уличным баталиям.

Лукашенко также обвинил оппозиционеров в том, что они распространяют призывы к расправам над сторонниками белорусских властей и их семьями.

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части — молодежи», — добавил белорусский лидер.

Он не уточнил, какую именно соседнюю страну имеет в виду. При этом ранее Лукашенко предостерегал от повторения в Белоруссии событий, произошедших в соседней Украине, где политическое противостояние после государственного переворота привело к вооруженному конфликту.