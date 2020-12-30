Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что украинским военным в Донбассе было бы легче, если бы они получили команду «вперед». Об этом 30 декабря он заявил в интервью «Обозревателю»

«Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных», — заявил Хомчак.

Донбасс. Минский процесс: как для Донбасса закончился 2020 год? © Скриншот из видео Украина.ру

Ранее Хомчак заявил, что ВСУ постоянно готовятся к наступлению в Донбассе и готовы его начать в случае соответствующего приказа.

Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.