Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в стране двойного гражданства, но исключил российское. Об этом 30 декабря он заявил в интервью ТСН

По мнению Кулебы, двойное гражданство позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь за границей. Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема», — сказал Кулеба.

Он отметил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

В мае Верховная Рада сняла с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве. При этом спикер Дмитрий Разумков сообщил, что введение двойного гражданства возможно, однако для этого нужно дополнительно изучить и подготовить законодательные нормы для защиты национальных интересов.