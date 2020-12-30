Хореограф Алла Сигалова, ставившая танцы многим звездам, рассказала о том, как повел себя на съемочной площадке певец Филипп Киркоров, когда узнал, что запись его номера задерживается, а на сцене все еще артистка Лайма Вайкуле. Об этом написал сайт «Дни.ру» 29 декабря

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«Он говорил плохие слова на все. И если бы не Константин Львович Эрнст (генеральный директор Первого канала. — Ред.), мы бы Филиппа не успокоили», — рассказала Сигалова.

Правда, она уточнила, что произошло это событие не в нынешнем году, а в далеких 1990-х, а с тех пор поп-король стал гораздо терпимее и спокойнее.

Появится Киркоров в «Новогодней ночи на Первом» и в наступающем 2021 году сразу после боя курантов 1 января. Его номер на этот раз снимали первым.

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