По словам хореографа, запись с Киркоровым задержалась всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы вывести исполнителя из себя.
«Он говорил плохие слова на все. И если бы не Константин Львович Эрнст (генеральный директор Первого канала. — Ред.), мы бы Филиппа не успокоили», — рассказала Сигалова.
Правда, она уточнила, что произошло это событие не в нынешнем году, а в далеких 1990-х, а с тех пор поп-король стал гораздо терпимее и спокойнее.
Появится Киркоров в «Новогодней ночи на Первом» и в наступающем 2021 году сразу после боя курантов 1 января. Его номер на этот раз снимали первым.
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