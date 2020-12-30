Кулеба напомнил, что венгры на Закарпатье проживают на украинской территории и являются гражданами Украины.
По его словам, в поддержке венгерской диаспоры на Украине Будапешт готов «зайти так далеко, как соседи могут им позволить».
«Да, есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, — окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно», — заявил министр.
Дипломат добавил, что подобная ситуация сложилась на местных выборах в октябре.
Он заявил, что украинские власти в ситуации в Закарпатье «показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения.
В начале декабря сотрудники украинских спецслужб провели обыски у лидера Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом.
Кроме того, Служба безопасности Украины 12 декабря возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.
После этого МИД Венгрии решил вызвать украинского посла в Будапеште, а ПВУ в знак протеста покинула в полном составе первое после местных выборов пленарное заседание Закарпатского областного совета.