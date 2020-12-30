Однажды, рассказал журналистам нынешний муж Примадонны юморист Максим Галкин, артисты были отправлены на фестиваль советского искусства в Индию.
Дело было осенью, когда уже подходили сроки сдавать номера к новогодним программам. Вот и снимали, кто где мог: Валерий Леонтьев в бассейне, Пугачева — в своем гостиничном номере. Правда, съемки, рассказал комик, проходили сложно, потому что певица все время пугалась шипения змей.
«Это же там Игорь Николаев ее разыгрывал. Шипел у Аллы под дверью гостиницы, будто бы к ней приползла змея. Алла до сих пор его за это "добрым словом" вспоминает!» — рассказал Галкин.
Змеи в Индии не редкость, а в тот период они и вовсе были привычным делом в гостиничных номерах, поэтому опасения Пугачевой нельзя назвать необоснованными, считает ее супруг.
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