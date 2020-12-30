Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Николаев не просто коллеги, а близкие друзья. Николаев даже является крестным отцом дочери Пугачевой. Однако в их отношениях не всегда все было гладко. Об этом написал сайт «Дни.ру» 30 декабря

Басков назвал тиктокера Даню Милохина своим «подсосом», а Киркорова «уже пожившим» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Максим Галкин, артисты были отправлены на фестиваль советского искусства в Индию.

Дело было осенью, когда уже подходили сроки сдавать номера к новогодним программам. Вот и снимали, кто где мог: Валерий Леонтьев в бассейне, Пугачева — в своем гостиничном номере. Правда, съемки, рассказал комик, проходили сложно, потому что певица все время пугалась шипения змей.

«Это же там Игорь Николаев ее разыгрывал. Шипел у Аллы под дверью гостиницы, будто бы к ней приползла змея. Алла до сих пор его за это "добрым словом" вспоминает!» — рассказал Галкин.

Змеи в Индии не редкость, а в тот период они и вовсе были привычным делом в гостиничных номерах, поэтому опасения Пугачевой нельзя назвать необоснованными, считает ее супруг.

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