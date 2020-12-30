Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, чуть не проиграл свою элитную недвижимость, приобретенную им в здании, признанном памятником архитектуры. Подробности сообщил портал U-news 30 декабря

Данилко участвует в украинском шоу «Маска», где наряду с другими звездами является детективом, то есть тем, кто должен угадать артиста, вышедшего на сцену, который скрыт за маской.

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О том, что Данилко приобрел элитное жилье на главной улице Киева Крещатике, стало известно в ноябре этого года. Позже артист подтвердил, что действительно является собственником квадратных метров в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.

Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Проект выйдет в эфир 16 января 2021 года на телеканале «Украина».

Ранее издание Украина.ру писало о том, что у Верки Сердючки нашлась дочь.