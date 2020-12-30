Данилко участвует в украинском шоу «Маска», где наряду с другими звездами является детективом, то есть тем, кто должен угадать артиста, вышедшего на сцену, который скрыт за маской.

Басков назвал тиктокера Даню Милохина своим «подсосом», а Киркорова «уже пожившим»
Басков назвал тиктокера Даню Милохина своим «подсосом», а Киркорова «уже пожившим»
© РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк
Иногда между детективами разгораются нешуточные споры. Так, на одном из эфиров Данилко настолько был уверен в своем ответе, что поставил на кон даже свою элитную жилплощадь, а позже ставка артиста сыграла.

О том, что Данилко приобрел элитное жилье на главной улице Киева Крещатике, стало известно в ноябре этого года. Позже артист подтвердил, что действительно является собственником квадратных метров в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.

Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Проект выйдет в эфир 16 января 2021 года на телеканале «Украина».

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