Данилко участвует в украинском шоу «Маска», где наряду с другими звездами является детективом, то есть тем, кто должен угадать артиста, вышедшего на сцену, который скрыт за маской.
Иногда между детективами разгораются нешуточные споры. Так, на одном из эфиров Данилко настолько был уверен в своем ответе, что поставил на кон даже свою элитную жилплощадь, а позже ставка артиста сыграла.
О том, что Данилко приобрел элитное жилье на главной улице Киева Крещатике, стало известно в ноябре этого года. Позже артист подтвердил, что действительно является собственником квадратных метров в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.
Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Проект выйдет в эфир 16 января 2021 года на телеканале «Украина».
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