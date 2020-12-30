Белорусское оппозиционное «Народное антикризисное управление» пригрозило санкциями делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое инициировал президент Александр Лукашенко. Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал организации

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

«Мы будем инициировать внесение участников "сходки" в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений», — говорится в материале.

Организация также назвала собрание «антинародным и незаконным по своей сути», а его участников марионетками, которые выступают пособниками президента для удержания власти и лишь имитируют диалог с белорусским обществом.

Народное антикризисное управление было создано 28 октября 2020 года как представительный орган белорусской оппозиции. Его возглавляет бывший министр культуры республики Павел Латушко. В частности, орган сотрудничает с проектом ByPol, который публикует сведения о преступлениях белорусских силовиков.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.