Представители оппозиции считают, что единственной целью ВНС является легитимация режима Лукашенко в глазах международного сообщества, а его делегаты не намерены обсуждать реальные демократические преобразования в стране.
«Мы будем инициировать внесение участников "сходки" в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений», — говорится в материале.
Организация также назвала собрание «антинародным и незаконным по своей сути», а его участников марионетками, которые выступают пособниками президента для удержания власти и лишь имитируют диалог с белорусским обществом.
Народное антикризисное управление было создано 28 октября 2020 года как представительный орган белорусской оппозиции. Его возглавляет бывший министр культуры республики Павел Латушко. В частности, орган сотрудничает с проектом ByPol, который публикует сведения о преступлениях белорусских силовиков.
В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.
Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.