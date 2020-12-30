PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил СМИ, что артист госпитализирован в одну из московских больниц, у него подозрение на ушибы ног, переломы ребер и сотрясение мозга после падения с лестницы. Его слова 29 декабря приводит информационное агентство РИА Новости

«В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано: либо это последствия "Крота" (которым продюсер отравился в прошлом году. — Ред.), либо результат его падения», — сказал Горжанкин.

Представитель Алибасова уточнил, что пока сам продюсер не в ясном сознании, поэтому пояснить, что действительно с ним произошло, не может. Сын артиста считает, что на отца могло быть совершено покушение, так как Алибасов-старший не ходил по лестнице, а всегда ездил на лифте.

Кто такая? — Киркоров ответил на слух о своей предстоящей свадьбе © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее СМИ сообщали, что продюсер попросил вызвать ему скорую, но врачи долго не могли попасть в квартиру, пришлось прибегать к помощи полиции для вскрытия дверей.

Пользователи сетей активно обсуждают произошедшее, одна из самых часто высказываемых версий — продюсер так обрадовался разводу, что активно отметил его с помощью алкоголя.

В четверг, 24 декабря, 73-летний продюсер Бари Алибасов и 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись, пробыв супругами всего около двух лет. В качестве причины уже бывшая супруга артиста назвала продажу ее квартиры, вырученные средства от которой Алибасов единолично потратил на свое лечение, не уведомив ее.

Последние годы стали очень сложными для продюсера. ​Летом 2019 года Алибасов-старший, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.

Сразу после развода Алибасов унизил Шукшину, назвав ее «бессердечной и жадной» и Алибасов составил странное завещание.