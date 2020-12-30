Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила заявление главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористов. Об этом 29 декабря сообщили на сайте российского министерства

Безпалько рассказал, как вакцины станут невоенным оружием России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк примером недобросовестной конкуренции в отношении вакцин от COVID-19.

По словам Захаровой, набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. Она пристыдила евродипломата, отметив, что в Москве шокированы, что к этой практике присоединился и он.

Представитель МИД отметила, что Боррель «демонизирует российские средства массовой информации и журналистов» и «сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией"».

Так Захарова ответила на статью Борреля на сайте Европейской внешнеполитической службы, в которой он обвинил Россию и Китай в дезинформации в период пандемии. В одном из абзацев статьи дипломат отметил, что на некоторых российских государственных СМИ якобы открыто высмеиваются западные разработчики вакцин, что «явно нацелено на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V». В том же абзаце Боррель указал, что в период пандемии любая попытка дезинформации угрожает общественному здоровью, и отметил, что террористические организации, в том числе «Исламское государство»*, «также использовали неразбериху в ситуации с COVID-19 для распространения своей собственной пропаганды».

Это не первый раз, когда Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции. Еще в марте газета Financial Times со ссылкой на данные закрытого доклада ЕС писала, что прокремлевские СМИ якобы развернули кампанию по дезинформации, распространяя ложные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса. По мнению авторов доклада, целью такой кампании было провоцирование паники и страха, а также раскол европейского общества. Основными распространителями дезинформации, по словам авторов доклада, были аккаунты в соцсетях. В июле в докладе Еврокомиссии говорилось, что Россия и Китай «участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире». Брюссель утверждал, что в борьбе с дезинформацией опровергнул большое число фейков о коронавирусе в интернете, которые были просмотрены более 7 млн раз.

В Москве не раз отвергали обвинения в дезинформации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «по идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет». В МИД России информацию о распространении фейков называли «намеренным вбросом».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.