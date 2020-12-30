Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса. Об этом 29 декабря сообщили на сайте офиса главы государства

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины

В тексте указа отмечается, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

На прошлой неделе Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией: назвал такую ситуацию ужасной и выразил надежду на то, что это невозможно. В противном же случае, по его словам, на Украине будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Несколько дней назад Кривонос раскритиковал идею Зеленского мобилизовать граждан для ведения тотальной войны с Россией. Он заявил, что такие меры могут стать причиной дезертирства, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». Кривонос считает, что власти должны воспитывать мобилизационный резерв идеологически.