«Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ… глава государства подписал 29 декабря», — говорится в материале.
В тексте указа отмечается, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
На прошлой неделе Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией: назвал такую ситуацию ужасной и выразил надежду на то, что это невозможно. В противном же случае, по его словам, на Украине будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Несколько дней назад Кривонос раскритиковал идею Зеленского мобилизовать граждан для ведения тотальной войны с Россией. Он заявил, что такие меры могут стать причиной дезертирства, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». Кривонос считает, что власти должны воспитывать мобилизационный резерв идеологически.