Президент Украины Владимир Зеленский указом отстранил от должности главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля. Об этом 29 декабря сообщили на сайте главы государства

Конституция Украины не позволит Зеленскому уволить Тупицкого — КСУ © пресс-служба КСУ сказал Зеленский.

Такое решение украинский лидер принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Оно было посвящено выходу из конституционного кризиса, который сложился в стране из-за противостояния президента и КС.

Тупицкий был отстранен лишь на время проведения расследования. Ходатайство о временном прекращении полномочий судьи Зеленскому направила генпрокуратура страны.

В октябре Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.

На прошлой неделе Зеленский заявил о намерении переформатировать КС Украины из-за множества коррупционных скандалов. Глава государства назвал орган «предприятием государственно-частного партнерства», отметив, что он превратился в место для обслуживания интересов бизнеса и политиков. Реформу суда Зеленский предложил начать со смещения Тупицкого со своего поста.

Прокуратура заподозрила Тупицкого в давлении на свидетеля. Уголовное дело ведется по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его детали пока неизвестны. Сам глава КС в прокуратуру не явился, сославшись на семейные обстоятельства. После этого соответствующее уведомление ему направили по почте.