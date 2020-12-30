Президент Украины Владимир Зеленский зависим от влияния тех групп, для которых конфликт в Донбассе – это возможность заработать, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, у Зеленского есть все ресурсы завершить войну, но нет политической воли.

«Это человек, который зависит от влияния западных групп, он зависит от влияния тех людей, которые внутри Украины работают на военный вариант, потому что для них это бизнес, там давно уже все забыли про патриотические составляющие. Там все уже живут в формате денег. Все понимают, что Украина гибнет, и это последняя возможность что-то себе в карман положить», — сказал Баширов.

Марат Баширов об итогах 2020 года: Все понимают, что Украина гибнет © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Там много бизнесов, которые связаны с тем, что у Донбасса до сих пор вот такой статус», — добавил он.

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