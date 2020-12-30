В Аргентине около 315 тысяч жителей провинции Буэнос-Айрес подали заявки на вакцинацию российской вакциной «Спутник V».
«Это можно расценивать как очень мощное средство для продвижения нашей страны на мировой арене и на мировом рынке, потому что вакцина — это очень высокотехнологичный продукт. Биотехнологии — это технологии будущего. В них нужно вкладываться. И продвижение своей вакцины — это очень хорошая реклама наших биотехнологических корпораций», — считает Богдан Безпалько.
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Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V», созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».
Над еще одной вакциной работают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.