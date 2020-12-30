В условиях пандемии вакцина, которую предоставляет государство, — очень мощное оружие невоенного характера, которое поднимает авторитет страны, ее руководства, научного сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Время парадоксов кончилось. Как выросла на Украине смертность от коронавируса и как это скрывает статистика © REUTERS, Gleb Garanich

«Это можно расценивать как очень мощное средство для продвижения нашей страны на мировой арене и на мировом рынке, потому что вакцина — это очень высокотехнологичный продукт. Биотехнологии — это технологии будущего. В них нужно вкладываться. И продвижение своей вакцины — это очень хорошая реклама наших биотехнологических корпораций», — считает Богдан Безпалько.

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Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V», созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона».

Над еще одной вакциной работают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.