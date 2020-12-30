Во время политического кризиса в Белоруссии Россия пошла на вынужденные меры, которые нельзя назвать успешными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Лукашенко и приход к власти в Белоруссии пророссийского лидера.

«Авторитетного, талантливого, который смог бы объединить белорусское общество и начать процесс интеграции. А то, что мы наблюдаем сейчас, вынужденные меры, которые для России чреваты убытками. Но, может быть, эти убытки были бы меньшими, если бы в отношении Лукашенко принимались более радикальные меры», — считает Богдан Безпалько.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Россия признала итоги выборов в Белоруссии, лидеры двух стран встретились в Сочи в сентябре. По итогам переговоров Россия предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.