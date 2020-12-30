По итогам Карабахского конфликта произошел слом стереотипов в восприятии международного сообщества, в частности, разрушен миф о «непобедимости армянской армии». Об этом заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде сказала в интервью изданию Украина.ру

Россия выделила почти 200 млн для помощи Карабаху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Она подчеркнула важность осознания поддержки позиций Азербайджана со стороны практически всех региональных стран и большинства стран мира, включая Украину.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.