«Этот миф мог существовать только до тех пор, пока за спиной Армении стояла Россия. А Россия сейчас выстраивает более прагматичную внешнюю политику, сохраняя приоритеты в сфере собственных национальных интересов. В то же время военные эксперты отмечают, что в мировой политике оформляется понимание современной азербайджанской армии, которая выступила в качестве современной армии XXI века», — отметила эксперт.
Она подчеркнула важность осознания поддержки позиций Азербайджана со стороны практически всех региональных стран и большинства стран мира, включая Украину.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.