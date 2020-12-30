Блокада Крыма — это подтверждение тезиса, что для Киева главной задачей было не удержать полуостров, а, напротив, максимально отсечь его от регионов Украины, которые мог бы вдохновить успешный пример по воссоединению с РФ. Об этом крымский журналист, главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Российский сенатор призвал наказать организатора водной блокады Крыма © Никита Рассказов, Украина.ру

«Но такая логика сработала бы, если бы Украина могла победить в условиях честной конкуренции — показать свои успехи после Евромайдана. На деле же именно по инициативе Киева сначала было прекращено железнодорожное сообщение, а затем и торговля, украинские сотовые операторы не нашли возможность организовать роуминг в Крыму, свернули деятельность филиалы "Новой почты" и т.п.», — отметил Степанов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. После этого Украина объявила торговую, транспортную, экономическую и социальную блокады региона.

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