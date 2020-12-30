По его словам, теоретически в интересах Украины было бы удерживать крымчан в своей орбите — сохранять совместный бизнес, перемещение людей, работу мобильных операторов.
«Но такая логика сработала бы, если бы Украина могла победить в условиях честной конкуренции — показать свои успехи после Евромайдана. На деле же именно по инициативе Киева сначала было прекращено железнодорожное сообщение, а затем и торговля, украинские сотовые операторы не нашли возможность организовать роуминг в Крыму, свернули деятельность филиалы "Новой почты" и т.п.», — отметил Степанов.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. После этого Украина объявила торговую, транспортную, экономическую и социальную блокады региона.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.