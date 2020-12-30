Гюльнара Мамедзаде: В международном сообществе произошел слом стереотипов о Карабахской войне
Гюльнара Мамедзаде: В международном сообществе произошел слом стереотипов о Карабахской войне
© РИА Новости, Владимир Трефилов
По его мнению, Баку не удалось доказать, что территориальные конфликты можно решать силой. Политолог напомнил, что на территорию, которую Азербайджан считает своей, не распространяется власть центрального правительства, а местные жители провозгласили республику Арцах, которую Баку не признает и по границам которой располагаются российские миротворцы.

«Их наличие противодействует тому, чтобы этот конфликт силой завершить до конца. Поэтому я бы не сказал, что этот конфликт решен для Азербайджана, что бы там ни говорили. Нагорный Карабах, пусть и в несколько меньшей конфигурации, но продолжает существовать», — подчеркнул Искандарян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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