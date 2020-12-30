Хотя Азербайджан и победил в войне в Нагорном Карабахе, Карабахский конфликт как был, так и остался. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: В международном сообществе произошел слом стереотипов о Карабахской войне © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Их наличие противодействует тому, чтобы этот конфликт силой завершить до конца. Поэтому я бы не сказал, что этот конфликт решен для Азербайджана, что бы там ни говорили. Нагорный Карабах, пусть и в несколько меньшей конфигурации, но продолжает существовать», — подчеркнул Искандарян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.