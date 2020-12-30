Самым значимым событием в 2020 году для Азербайджана стала победа во второй Карабахской войне. Об этом заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде сказала в интервью изданию Украина.ру

Радость и напряжение: что происходит между Арменией и Азербайджаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Она добавила, что создание совместного мониторингового центра в Агдаме с участием России и Турции подчеркивает, что ведущие региональные державы укрепляют взаимодействие в целях безопасности региона.

Мамедзаде отметила, что сейчас в Карабахе формируется «платформа шести» — серьезная проекция региональной системы безопасности и экономического сотрудничества, которая, по ее словам, уже вызывает определенную обеспокоенность со стороны ряда внерегиональных игроков.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.