«Азербайджан в 2020 году вписал новую дату в современную историю — это День Победы 8 ноября в Отечественной войне… По итогам Второй карабахской войны регион наконец прощается с определением Нагорно-карабахского конфликта», — заявила политолог.
Она добавила, что создание совместного мониторингового центра в Агдаме с участием России и Турции подчеркивает, что ведущие региональные державы укрепляют взаимодействие в целях безопасности региона.
Мамедзаде отметила, что сейчас в Карабахе формируется «платформа шести» — серьезная проекция региональной системы безопасности и экономического сотрудничества, которая, по ее словам, уже вызывает определенную обеспокоенность со стороны ряда внерегиональных игроков.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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