По словам политолога, в его семье Новый год всегда был двойным праздником, так как 31 декабря его мама Клара Злобина отмечает день рождения.
«Помимо того, что мы все друг другу готовили новогодние подарочки, 31 декабря еще было связано с тем, что надо было готовить подарок маме. Часть этого подарка мы традиционно с отцом делали своими руками, а не просто покупали. То есть у нас еще был такой адреналин ожидания, понравится ей или нет. Для нас было важно, чтобы она не догадывалась, что это будет, поэтому 31 декабря был еще такой день конспирологии», — рассказал Злобин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.