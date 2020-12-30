Американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов Николай Злобин рассказал, что с детства для него 31 декабря было связано не только с Новым годом, но и с днем рождения его матери. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев Клара Злобина отмечает день рождения.

«Помимо того, что мы все друг другу готовили новогодние подарочки, 31 декабря еще было связано с тем, что надо было готовить подарок маме. Часть этого подарка мы традиционно с отцом делали своими руками, а не просто покупали. То есть у нас еще был такой адреналин ожидания, понравится ей или нет. Для нас было важно, чтобы она не догадывалась, что это будет, поэтому 31 декабря был еще такой день конспирологии», — рассказал Злобин.

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