Для работы в совместном мониторинговом центре в зону Нагорно-Карабахского конфликта отправились более 30 офицеров турецкой армии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу»

Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants Хулуси Акара в Совместном мониторинговом центре в Азербайджане будут работать один генерал и 35 других офицеров ВС Турции.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку прошел военный парад, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.