Ранее бывший глава МВД Белоруссии Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области. Также новыми помощниками главы государства в регионах стали Валерий Вакульчик в Брестской области и Александр Барсуков в Минске.
Они будут выявлять в регионах источники и факторы, создающие угрозу национальной безопасности.
Кроме того, помощники Лукашенко займутся анализом общественно-политических и социально-экономических процессов.
Представители главы государства смогут привлекать к выполнению указов президента государственные органы и организации, а их служебные удостоверения откроют им доступ в любые госучреждения.
В отношении нарушителей трудовой, производственной и исполнительской дисциплины помощники Лукашенко будут ходатайствовать о дисциплинарной ответственности.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Россия признала итоги выборов в Белоруссии, лидеры двух стран встретились в Сочи в сентябре. По итогам переговоров Россия предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.
Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.