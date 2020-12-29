Помощники президента Белоруссии Александра Лукашенко, инспекторы по областям и Минску, получили расширенные полномочия. Об этом 29 декабря сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского президента

Ранее бывший глава МВД Белоруссии Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области. Также новыми помощниками главы государства в регионах стали Валерий Вакульчик в Брестской области и Александр Барсуков в Минске.

Они будут выявлять в регионах источники и факторы, создающие угрозу национальной безопасности.

Время больших потрясений и перемен. Итоги 2020 года для Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Представители главы государства смогут привлекать к выполнению указов президента государственные органы и организации, а их служебные удостоверения откроют им доступ в любые госучреждения.

В отношении нарушителей трудовой, производственной и исполнительской дисциплины помощники Лукашенко будут ходатайствовать о дисциплинарной ответственности.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Россия признала итоги выборов в Белоруссии, лидеры двух стран встретились в Сочи в сентябре. По итогам переговоров Россия предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.