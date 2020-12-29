Президент Владимир Зеленский 29 декабря созвал заседание Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором рассматривались пути выхода из конституционного кризиса. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель

Конституционный кризис в Украине: к чему приведет вмешательство Зеленского в работу Конституционного суда © пресс-служба КСУ

По информации Telegram-канала члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко, Зеленский издаст указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности на месяц в соответствии со 154 статьей Уголовно-процессуального кодекса.

В КС полагают, что украинское законодательство не позволяет президенту страны отстранять от должности члена суда.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для следственных действий. В отношении него возбуждены уголовные дела в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены.

Тупицкий называет уголовное преследование давлением на него.

Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование, лишив НАБУ доступа в Единый реестр электронных деклараций для проверки электронных деклараций чиновников, что поставило под угрозу антикоррупционную реформу, которая была условием для безвизового режима со странами ЕС и финансовой помощи со стороны иностранных организаций.