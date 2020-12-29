Около 50 млн просмотров и почти 15 тыс. новых подписчиков – Telegram-канал Украина.ру 29 декабря опубликовал данные о популярности канала в уходящем году

«Провожаем старый год, друзья, пора уже. Хороший он был или плохой? Не гневите Бога! Главное, что был. И кое-что в нем состоялось», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Телеграм-канал Украина.ру выяснил, чем запомнилась Тимошенко © ba.org.ua

В 2020 году в канале было сделано 25 967 публикаций, набравших в общей сложности 49,5 млн просмотров.

При этом 1380 каналов цитировали контент канала, за год прибавилось 14 685 новых подписчиков, и теперь их число составляет 15 280.

«Оставайтесь с нами, а мы постараемся, чтобы вы не заскучали», — добавили авторы.