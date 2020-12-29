«Провожаем старый год, друзья, пора уже. Хороший он был или плохой? Не гневите Бога! Главное, что был. И кое-что в нем состоялось», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Согласно статистике сервиса Telegram, по итогам года канал Украина.ру занял 382-е место в категории «Новости и СМИ».
В 2020 году в канале было сделано 25 967 публикаций, набравших в общей сложности 49,5 млн просмотров.
При этом 1380 каналов цитировали контент канала, за год прибавилось 14 685 новых подписчиков, и теперь их число составляет 15 280.
«Оставайтесь с нами, а мы постараемся, чтобы вы не заскучали», — добавили авторы.