По словам Кулебы, есть классический способ получить препарат от COVID-19 — через систему COVAX.
Кроме того, добавил дипломат, существует возможность договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться в страны, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят.
«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является спланированным уничтожением народа.
Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Украинские власти обратились к западным странам с просьбой о поставках вакцин производства Pfizer и BioNTech, стоимость которых в разы выше. США заявили, что сначала планируют обеспечить вакциной население своей страны.