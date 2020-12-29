Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что вакцина «Спутник V», по его мнению, будто бы является новым гибридным оружием России против киевских властей. Об этом министр заявил в интервью газете «День» 28 декабря

По словам Кулебы, есть классический способ получить препарат от COVID-19 — через систему COVAX.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является спланированным уничтожением народа.

Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Украинские власти обратились к западным странам с просьбой о поставках вакцин производства Pfizer и BioNTech, стоимость которых в разы выше. США заявили, что сначала планируют обеспечить вакциной население своей страны.