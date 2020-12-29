В сатирическом фильме «Смерть 2020-му», вышедшем на платформе Netflix, одна из героинь отрицает существование такой страны, как Украина. Соответствующий ролик широко разошелся по сети

Фрагмент, где об этом говорит персонаж актрисы Лизы Кудроу, ранее сыгравшей Фиби в сериале "Друзья", выложили в Telegram-канале "Бабель".

«Вся история с импичментом (Дональда Трампа. — Ред.) не имела оснований. Демократы утверждают, что Трамп заставил Украину добыть компромат на семью Байдена. Все доказательства — запись этой беседы», — говорит героиня фильма.

«Русскую карту» Байдена Трамп побьёт украинской © AP,

Фильм «Смерть 2020-му» вышел на платформе Netflix 27 декабря.

В нем актеры комментируют события уходящего года, выступая в роли псевдоэкспертов. Картина относится к жанру мокьюментари (от англ. mock — высмеивать и documentary — документальный), т.е. псевдодокументального кино.