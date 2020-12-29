Фрагмент, где об этом говорит персонаж актрисы Лизы Кудроу, ранее сыгравшей Фиби в сериале "Друзья", выложили в Telegram-канале "Бабель".
«Вся история с импичментом (Дональда Трампа. — Ред.) не имела оснований. Демократы утверждают, что Трамп заставил Украину добыть компромат на семью Байдена. Все доказательства — запись этой беседы», — говорит героиня фильма.
Затем она заявляет, что нет такой страны, как Украина. В ответ на возражение добавляет, что «предпочитает верить, что ее не существует».
Фильм «Смерть 2020-му» вышел на платформе Netflix 27 декабря.
В нем актеры комментируют события уходящего года, выступая в роли псевдоэкспертов. Картина относится к жанру мокьюментари (от англ. mock — высмеивать и documentary — документальный), т.е. псевдодокументального кино.