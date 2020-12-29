Украинская исполнительница Оля Цибульская поделилась историей из своей жизни, когда ее супруг просто «купил ее». Об этом написал портал Comments.ua 29 декабря

«Муж купил меня на Новый год. Я постоянно работаю в новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление», — рассказала Цибульская.

«Зачем вообще на ней эти трусы?»: Каменских прижалась к чужому мужчине © Настя Каменских/Инстаграм

Ранее мы писали о том, что Цибульская созналась в измене своему тогда еще будущему мужу с танцовщиком Александром Прохоровым, перед которым, призналась артистка, она просто не смогла устоять, потому что «он такой самец».

Исполнительница утверждает, что счастлива в браке с мужчиной по имени Александр, с которым знакома со школы. Фамилию мужа она скрывает, а сам он ведет непубличную жизнь, поэтому личность мужчины до сих пор остается загадкой.