«Муж купил меня на Новый год. Я постоянно работаю в новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление», — рассказала Цибульская.
Она вспомнила, что это был настоящий сюрприз, потому что поняла, кто заказчик только тогда, когда 31 декабря в 22 часа вышла в зал, а там оказались все ее близкие. Певица считает этот поступок супруга самым приятным подарком в жизни.
Ранее мы писали о том, что Цибульская созналась в измене своему тогда еще будущему мужу с танцовщиком Александром Прохоровым, перед которым, призналась артистка, она просто не смогла устоять, потому что «он такой самец».
Исполнительница утверждает, что счастлива в браке с мужчиной по имени Александр, с которым знакома со школы. Фамилию мужа она скрывает, а сам он ведет непубличную жизнь, поэтому личность мужчины до сих пор остается загадкой.