Приговор бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины «Беркут» по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году могут вынести в середине следующего года, а к концу весны могут состояться судебные дебаты. Об этом 29 декабря в комментарии «РБК-Украина» рассказал представитель защиты, адвокат Игорь Варфоломеев

«Дебаты тоже займут несколько заседаний, и, я думаю, в начале лета суд уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора», — предположил адвокат.

В Киеве экс-«беркутовцы» почтили память погибших товарищей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Вместе с тем начальник отдела «майдановского департамента» Офиса генпрокурора Игорь Земсков в комментарии агентству заявил, что сейчас предпринимаются активные действия для розыска Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.

В расстреле протестующих на Майдане на Украине подозревают пять экс-бойцов «Беркута»: Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского. Все они были освобождены в конце декабря 2019 года при обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.