«Дебаты тоже займут несколько заседаний, и, я думаю, в начале лета суд уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора», — предположил адвокат.
Он заявил, что его подзащитные находятся в Донбассе и в Россию не выезжали. Обвиняемые хотели вернуться на подконтрольную Украине территорию, но их паспорта оказались просроченными, а у кого-то отсутствовали в принципе.
Вместе с тем начальник отдела «майдановского департамента» Офиса генпрокурора Игорь Земсков в комментарии агентству заявил, что сейчас предпринимаются активные действия для розыска Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы.
После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.
В расстреле протестующих на Майдане на Украине подозревают пять экс-бойцов «Беркута»: Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского. Все они были освобождены в конце декабря 2019 года при обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.