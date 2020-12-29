Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился совместным фото с женой продюсера Алексея Потапенко (Потапа), певицей Настей Каменских. При этом на артистке в этот момент минимум одежды, а некоторые подписчики и вовсе заметили только нижнее белье. Пост ведущий выложил в Instagram 28 декабря

«Настя, знаю тебя много лет, и всегда твои выступления — праздник для гостей и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!» — подписал снимок Джеджула.

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«Зачем вообще на ней эти трусы?» — прямо спросила одна из подписчиц.

«Все вопросы к Потапу. Я одет», — ответил Джеджула.

Андрей Джеджула ведет новости на телеканале «Дом», параллельно работает ведущим мероприятий. Артист женат, в семье скоро родится ребенок.

Певица Настя Каменских тоже замужем, ее супруг — продюсер Алексей Потапенко, который раньше пел с ней в дуэте «Настя и Потап». Пара долгое время скрывала отношения, но в 2019 году музыканты официально зарегистрировали брак.

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