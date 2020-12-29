«Настя, знаю тебя много лет, и всегда твои выступления — праздник для гостей и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!» — подписал снимок Джеджула.
Подписчики обратили внимание, что на Каменских, конечно, есть одежда, но костюм настолько облегающий и с таким обилием прозрачных вставок, что создается ощущение, что, кроме стрингов, на певице ничего нет.
«Зачем вообще на ней эти трусы?» — прямо спросила одна из подписчиц.
«Все вопросы к Потапу. Я одет», — ответил Джеджула.
Андрей Джеджула ведет новости на телеканале «Дом», параллельно работает ведущим мероприятий. Артист женат, в семье скоро родится ребенок.
Певица Настя Каменских тоже замужем, ее супруг — продюсер Алексей Потапенко, который раньше пел с ней в дуэте «Настя и Потап». Пара долгое время скрывала отношения, но в 2019 году музыканты официально зарегистрировали брак.
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