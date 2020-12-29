Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на новое подозрение застройщику и экс-депутату Рады Максиму Микитасю, отметив, что на него могут давить. Об этом 29 декабря говорится в заявлении на Facebook-странице НАБУ

Отмечается, что у НАБУ нет информации о доказательной базе, на основании которой полиция объявила Микитасю о подозрении. В бюро отмечают, что подозрение Микитасю вызывает беспокойство о возможном «незаконном давлении».

«В то же время хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

НАБУ подозревает Авакова в хищении десятков миллионов евро © avakov.com

Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

В начале декабря Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест. Он пошел на сотрудничество со следствием.