Отмечается, что у НАБУ нет информации о доказательной базе, на основании которой полиция объявила Микитасю о подозрении. В бюро отмечают, что подозрение Микитасю вызывает беспокойство о возможном «незаконном давлении».
«В то же время хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
Во вторник Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.
Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.
В начале декабря Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест. Он пошел на сотрудничество со следствием.