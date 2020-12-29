Падение экономики Украины по итогам 2020 года составит 4,8%, а валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале сократится на 3%. Об этом 29 декабря сообщил министр экономики Игорь Петрашко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube

«Мы и далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% по году. И мы сохраняем это и прогноз как базовый… И ожидается падение на 3% в четвертом квартале», — сказал он.

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Ранее Петрашко заявил, что ВВП Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. Отмечается, что ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.