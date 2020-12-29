«Мы и далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% по году. И мы сохраняем это и прогноз как базовый… И ожидается падение на 3% в четвертом квартале», — сказал он.
Министр напомнил, что по итогам первого квартала 2020 года ВВП упал на 1,3%. Во втором квартале падение ускорилось до 11,4% из-за карантинных ограничений, в третьем квартале падение составило 3,5%.
Ранее Петрашко заявил, что ВВП Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. Отмечается, что ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.