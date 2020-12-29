Проведение большой приватизации на Украине в 2021 году может принести 12 млрд грн (около 30 млрд рублей) поступлений в государственный бюджет. Об этом 29 декабря заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко на пресс-конференции, которую транслировали в Facebook

«Ожидаем, что от такой приватизации в следующем году можно будет получить около 12 млрд грн. Мы считаем, что время для большой приватизации удобное», — сказал он.

Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица? © opz.odessa.net | opz.odessa.net | Перейти в фотобанк

После объявления в марте текущего года карантина в связи с пандемией коронавируса на Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод «Большевик», Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию и «Президент Отель».