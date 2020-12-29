Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook

По словам Сийярто, вакцину в Венгрию доставили грузовиком из Словакии, затем транспортировали в Национальный центр общественного здоровья под охраной полиции.

«Венгерские эксперты будут иметь еще одну возможность решить, каким образом использовать вакцину», — написал политик.

Венгрия первой из стран ЕС испытает российскую вакцину © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

«Мы договорились с министром здравоохранения России о том, чтобы венгерские врачи и эпидемиологи на месте изучили процесс разработки и производства российской вакцины. По итогам посещения российских лабораторий члены делегации доложили о самых современных технологических стандартах и высочайшем уровне профессиональной компетентности», — добавил он в следующей записи, посвященной поставкам вакцины.

Сийярто назвал безответственной позицию левых политиков в стране, которые, по его словам, ставят под сомнение профессиональную позицию венгерских врачей и эпидемиологов и хотят политизировать вопрос о вакцинах, производимых в России.

Он также напомнил, что успешность противостояния эпидемическим болезням в стране обусловлена тем, что «подавляющее большинство венгров с детства привито российскими вакцинами».