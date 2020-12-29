Икона, подаренная главе МИД России Сергею Лаврову членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, находилась в сербской семье и представляет собой духовную ценность, а не материальную. Об этом сказал Радован Ковачевич, советник Додика, в эфире Радио и телевидения Республики Сербской БиГ 29 декабря

«Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», — заявил Ковачевич.

Он отметил, что образ имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но не несет значимой материальной ценности — в интернете, по его словам, можно найти подобные иконы «стоимостью от 100 до 200 евро».

Украинская икона спровоцировала политический кризис в Боснии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Однако спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Сообщается, что Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз.

Ранее, 14 декабря, председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». В МИД РФ заявили о готовности вернуть икону дарителям для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.