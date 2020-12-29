По данным СМИ, в Министерство здравоохранения Польши поступило 30 заявлений на получение работы от украинских и белорусских медиков, написал 28 декабря портал «ПрессОРГ» со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna

«По подсчетам, в Польшу прибудут сотни или тысячи медицинских работников. Это является следствием принятых в конце ноября новых нормативных актов, облегчающих иностранцам из-за пределов ЕС получение работы в секторе здравоохранения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее на работу в Польшу ежегодно приезжало около 40 врачей из-за пределов Евросоюза. Сейчас, подтверждают в польских агентствах по трудоустройству, речь идет о совсем других числах. Так, на руках у кадровиков уже есть более 200 портфолио от докторов, желающих работать в Польше. В основном это специалисты с Украины, Белоруссии и небольшая часть — из Таджикистана.

«Сущие копейки»: украинские врачи запустили флешмоб и рассказали, сколько зарабатывают © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, если не пересмотреть мизерные зарплаты врачей в стране, они уедут работать за границу. Однако в середине декабря депутаты Верховной Рады выделили на медицину 160 млрд гривен вместо 296, на которых настаивал Минздрав.

Ранее мы писали: Минздрав Польши решил латать кадровые дыры с помощью украинцев.