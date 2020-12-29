Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что часть регионов Украины до сих пор ориентируется на Россию, а часть на Запад, и это противоречие будет сохраняться. Об этом он сказал НСН 29 декабря

Так он прокомментировал высказывания экс-главы милиции Крыма, экс-губернатора Закарпатья генерала Геннадия Москаля о том, что существует риск потери Украиной ещё ряда регионов.

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина

«Скажу больше: проект "Новороссия" включал восемь областей — территории, которые входили в историческую Новороссию. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, Крым и Кировоград (переименован в Кропивницкий. — Ред.)», — перечислил Царев.

Он отметил, что после госпереворота в 2014 году они ждали сигнала для присоединения к России, но сейчас вероятность отделения новых регионов все меньше, поскольку украинская пропаганда работает достаточно активно, а Россия не смогла сделать из ДНР и ЛНР «витрину» Русского мира.

Кроме того, Царев сказал, что Москаль, говоря о Донбассе, помнит о провенгерских настроениях родного для него Закарпатья.